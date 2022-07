Controcorrente, Ginaluigi Paragone minaccia: "Fuori da Palazzo, molto pericolosi"

30 luglio 2022 a

a

a

Ginaluigi Paragone è una furia a Controcorrente. Nella puntata di sabato 30 luglio, il leader di Italexit si scaglia ancora contro il Movimento 5 Stelle. L'ex grillino, in collegamento con Rete 4, esordisce con una pesante accusa: "Al Movimento 5 Stelle qualcuno ci credeva davvero (io stesso ci avevo messo la faccia). Ora loro sono parte del Palazzo. Per mettere al sicuro il proprio deretano". Finita qui?

"Pd allucinante, democrazia in pericolo": il terrore di Mario Giordano, cosa può accadere al voto

Neanche per sogno: "Questa democrazia sta subendo una ferita. Chi non fa parte della logica di Palazzo, deve passare agosto a raccogliere firme e a farle certificare". E infatti lo stesso Paragone ha dovuto lanciare la raccolta firme, con il timore di rimanere fuori. In ogni caso l'ex Cinque Stelle lancia una minaccia: "Quella parte che non riuscirà a trovarsi dentro lo schema democratico, ve la ritroverete FUORI dal Palazzo. E saremo molto pericolosi".

"Alleanze e numeri, una vergogna". Rampini ad alzo zero: chi massacra così dalla Gentili | Video

Il futuro infatti sembra per Paragone nero e la gente, piano piano, inizia ad accorgersene. "Senza lavoro, senza casa, senza soldi… cosa volete che faccia la gente disperata?", chiede per poi lasciarsi andare a una profezia: "Se non viene data una possibilità di scelta ai cittadini che sono fuori dal “draghismo”, ci ritroveremo fuori. Ci respingerete con gli idranti?".