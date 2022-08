In Onda, Senaldi sbotta contro Letta e Calenda: "Spettacolo allucinante"

05 agosto 2022 a

A In Onda su La7, nella puntata di venerdì 5 agosto, si parla dell'intervista a Giorgia Meloni da parte di Fox. Qui la leader di Fratelli d'Italia dice "potrei diventare premier". Un condizionale che fa strano a Marianna Aprile. La conduttrice allora chiede spiegazioni a Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero replica con schiettezza: "Io credo che questi siano cavoli suoi, è il suo modo di esprimersi e noto che parla meglio l'inglese di Draghi".

Poi ecco che Senaldi si dice allibito per quanto sta andando in scena sull'altro fronte, quello dell'ammucchiata di centrosinistra: "Voi ridevate prima, a me viene da piangere per quello che sta succedendo a sinistra. Se vincono questi qui? Chi mandano a parlare in America? Ma lo spettacolo è allucinante. Enrico Letta sta umiliando il Partito democratico. Qui abbiamo uno che si candida a guidare il Paese, che alle 10 va da Di Maio, alle 11 va in ginocchio da Fratoianni, ma dai".

Poi Marco Cappato, anche lui ospite di La7, ha espresso la sua sul tema del fine vita: "In questi cinque anni il Parlamento non si è mosso, ma qualcosa è successo. Queste azioni se hanno un obiettivo di creazione di libertà, qualcosa smuovono".