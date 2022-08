Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "Candidata? Più di un partito me l'ha chiesto"

18 agosto 2022 a

A Controcorrente, Maria Giovanna Maglie spiega qual è il suo futuro. In questi giorni il suo nome è stato accostato a una possibile candidatura con il centrodestra. Veronica Gentili le ha posto una domanda secca: "Si candiderà il prossimo 25 settembre?". La Maglie non usa giri di parole e risponde in modo chiaro e netto. "In questo momento ho delle opzioni: la prima non è vero, non mi candido, non è vero niente. La seconda, non ho ancora deciso".

Poi prosegue: "La terza? Non ho ancora deciso perché me l'ha chiesto più di un partito e deciderò fino all'ultimo momento". E proprio su questo ultimo passaggio la Gentili reagisce con una smorfia di stupore portandosi le mani al volto.

Poi la Maglie afferma: "La quarta opzione è che voglio fare direttamente il ministro degli Esteri come ha fatto Di Maio. Lo voglio fare senza passare dalla Camera o dal Senato perché ritengo di meritarmelo". Insomma la Maglie di fatto non ha negato in toto la sua presenza in qualche lista. Ma di fatto ha lasciato intendere che l'ipotesi è sul campo e che sta riflettendo sul da farsi. Bisognerà attendere qualche giorno per capire cosa accadrà davvero. Il termine per la presentazione delle liste si sta per chiudere e dunque anche nel centrodestra è corsa contro il tempo.