Clemente Mimun "apre un varco in spiaggia dalla sua villa": un clamoroso caso a Sabaudia

01 settembre 2022 a

Clemente Mimun dovrà aprire il suo accesso alla spiaggia. Con un’ordinanza firmata martedì 30 agosto, il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, ha infatti imposto l’apertura di un altro varco al mare. Come riporta La Repubblica da oltre sessant'anni i vip proprietari delle ville sul lungomare costringono i "normali" bagnanti a percorrere centinaia di metri del lungomare prima di trovare un accesso per raggiungere la spiaggia.

Quest’anno il Tribunale amministrativo ha chiesto al Comune di garantire il diritto della collettività ad accedere liberamente alla spiaggia. Il sindaco Mosca ha quindi ordinato di lasciare aperto fino al 30 settembre e poi per tutte le future stagioni balneari anche l’accesso inserito nella proprietà di Clemente Mimun. Da martedì, salvo un eventuale ricorso accolto dal giudice, il varco del direttore del Tg5 sarà aperto e utilizzato da tutti.

"Mi hanno fatto sembrare uno che piazza lucchetti per impedire agli altri di fare un bagno o prendere il sole, nei pressi della casa della mia famiglia a Sabaudia. Niente di più falso. Mi sono informato direttamente e ho capito che sono state già emanate 7-8 ordinanze identiche, che riguardano diverse zone del lungomare", ha scritto in una nota. "Ho capito anche che è solo l’inizio di una azione del Comune che riguarderà, progressivamente, tutte le 'servitù di passaggio' delle case sul mare. Non si tratta di un braccio di ferro, ma più semplicemente di una verifica del governo cittadino di situazioni che vanno avanti da decenni e che, personalmente, ignoravo. Naturalmente farò verificare se l’ordinanza viola i miei diritti".