Meteo, Mario Giuliacci e le previsioni "hard": spunta la mora mozzafiato

Il colonnello Mario Giuliacci non smette di stupire. Nei suoi video su Tik Tok in cui parla delle previsioni del tempo è apparsa una new entry non da poco. Una bellissima mora che lo accompagna nei suoi pronostici sul meteo. Di fatto nelle ultime previsioni che riguardano il periodo che va da oggi fino al 10 settembre, Giuliacci fa una profezia nera: ci sarà una serie lunga di temporali che colpirà tutto il Nord fino al 4 di settembre.

Ma l'elemento preoccupante è che pioverà tutti i giorni, come ha sostenuto lo stesso Giuliacci. Insomma una vero tunnel di pioggia che porterà frescura per poi cedere il passo all'afa e al caldo che colpirà tutta la Penisola e soprattutto il Centro Sud.

E i follower di Giuliacci non hanno potuto non notare la presenza di questa nuova "meteorina" che da qualche tempo accompagna le previsioni di Giuliacci. Sorriso, vestitino estivo e cellulare in mano per filmare la clip meteo del colonnello. Insomma un colpo d'occhio non indifferente che ha incuriosito non poco i follower che affollano i profili social di Giuliacci. Il tutto nell'attesa delle piogge che arriveranno inesorabilmente nelle prossime ore per rovinarci il weekend, probabilmente l'ultimo al mare di questa lunga estate rovente.