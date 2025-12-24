Meteo, Natale "rovinato": la sentenza, cosa ci aspetta

Il tempo non promette nulla di buono. Almeno per le festività natalizie. Un 25 dicembre insolito quello di quest'anno quando, fino al mattino, le regioni raggiunte dalle maggiori precipitazioni saranno quelle di Nord-Ovest e quelle della fascia tirrenica. Nel corso del pomeriggio, poi, avremo ancora pioggia al Centro-Nord e neve sulle Alpi di Nord-Ovest e sull'Appennino settentrionale. Meglio invece al Sud, dove assisteremo solo a qualche fenomeno isolato. Il vento, in ogni caso, sarà a tratti molto forte.

Non andrà affatto meglio, invece, per la giornata di venerdì 26 dicembre. L'instabilità regnerà ancora. In questo caso però potremmo assistere a un leggero miglioramento al Nord. E ancora: al Centro tempo instabile con qualche piovasco sulle Adriatiche. Al Sud: qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica.