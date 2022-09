Salvo Sottile, lite social: "Non sei obbligato a leggere"

02 settembre 2022 a

Salvo Sottile va allo scontro sui social. Il conduttore de "I Fatti Vostri" su Facebook ha una consuetudine piuttosto utile per i suoi follower: condivide articoli di cronaca e a volte anche di gossip per informare i propri lettori.

E in questa finestra social, Sottile (ex inviato del Tg5), ha voluto anche raccontare gli ultimi sviluppi della crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sittile ha condiviso sulla sua pagina Facebook un articolo del Corriere della Sera in cui venivano riportate alcune frasi di Totti, un vero e proprio sfogo, sulla separazione dalla Blasi. Ma a quanto pare qualcuno ha avuto da ridire su questa scelta. Uno dei suoi follower, sotto il post con l'articolo su Totti ha commentato: "Grazie Salvo Sottile, grazie Giovanna Cavalli per averci donato questo fondamentale pezzo di storia italiana".

La risposta di Sottile al commento scomposto non si è fatta certo attendere e in un minuto ha zittito il follower: "Non sei obbligato a leggerlo, passa oltre". Insomma il giornalista ha ribadito due concetti semplici: sulla sua pagina è libero di pubblicare ciò che vole e nessuno ha l'obbligo di leggere. Per fortuna i social sono un po' come la tv, basta cambiare schermata per vedere o leggere altro... Ma qualcuno forse questo non l'ha capito e preferisce criticare solo per il gusto di farlo.