Zona Bianca, Sallusti sulle sanzioni: "Chi si arricchisce mentre noi moriamo"

A Zona bianca, su Rete 4, il direttore di Libero Alessandro Sallusti commenta l'idea lanciata da Matteo Salvini di rivedere le sanzioni contro la Russia. "Quando ieri Sergio Mattarella non ha fatto i nomi di Norvegia e Olanda, penso che stava dicendo a quell'Europa: ma qui ci sono dei fratelli che si arricchiscono e noi stiamo morendo? E cari Stati Uniti d'America volete la guerra? Benissimo, però non è che fate i soldi sul gas e sul petrolio perché c'è la guerra". Quindi, osserva ancora Sallusti: "Questo voleva dire Mattarella e forse anche questo vuole dire Salvini quando dice che le sanzioni così non funzionano e bisogna rivederle. Ma rivederle significa cambiare il metodo di ammortamento delle sanzioni. Cioè ridistribuire i soldi che Stati Uniti, Norvegia e Olanda stanno facendo".

Ieri 4 settembre il leader della Lega aveva infatti rilanciato sulla modifica o addirittura l'eliminazione delle sanzioni alla Russia. "È l'unico caso al mondo in cui le sanzioni che dovrebbero fermare la Russia, mettere in ginocchio la Russia, invece, che punire i russi stanno punendo gli italiani. Quindi evidentemente qualcuno ha sbagliato i suoi conti". E ancora: "Le sanzioni stanno funzionando? No. A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia".