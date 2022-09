De Masi insulta l'imprenditrice? Crosetto lo annienta: "Sa che la signora...

06 settembre 2022 a

Scintille a L'Aria Che Tira su La7. Nello studio di Myrta Merlino, nella puntata in onda martedì 6 settembre, la lite è tra Domenico De Masi e Guido Crosetto. Il motivo? Un attacco del sociologo all'imprenditrice sommersa da bollette energetiche. "Ho deciso di chiudere il 30 ottobre perché così non possiamo andare avanti. È una cosa veramente esagerata, non ho il coraggio di aprire la bolletta di agosto", confessa Andreina Mancini, titolare della Pasticceria Sieni nel centro di Firenze. Lei ha infatti ricevuto a luglio una bolletta da 10.242 euro. "Questo bar - prosegue - ha superato due guerre mondiali e la pandemia ma siamo riusciti ad andare avanti. Vorrei fare un appello ai politici e a tutte le associazioni di categoria per scendere in piazza. Il governo deve trovare una soluzione".

La replica di De Masi? A dir poco spiazzante: "Mi pare del tutto assurdo che un imprenditrice che ha nelle mani la sorte di 15 famiglie non sappia quasi nulla delle sanzioni" alla Russia per la guerra in Ucraina "e del rapporto che esiste tra le sanzioni e la sua situazione del negozio". E ancora: "È il momento che anche gli imprenditori diventino più attenti a quello che avviene nella politica, perché la politica sembra enorme e planetaria ma ha effetti immediati sulla nostra politica economica quotidiana e familiare".

Frasi che fanno subito saltare dalla sedia il co-fondatore di Fratelli d'Italia, oggi fuori dalla politica e impegnato nell'imprenditoria: "Vorrei spiegare a De Masi che la signora non ha il tempo di seguire la politica perché dalle sette del mattino alle undici di sera pensa a lavorare e a come pagare le bollette e i dipendenti", per questo "ha delegato altre persone". Poi la stoccata finale: "Non si può dare la colpa a una che lavora perché non sa dare giudizi sulla guerra, ma stiamo scherzando? Paghiamo funzionari e politici per questo".