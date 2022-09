L'aria che tira, La Russa ride in faccia a Di Maio

08 settembre 2022 a

"Mi viene da ridere". Ignazio La Russa ride per davvero, e lo fa in faccia a Manlio Di Stefano. L'esponente di Fratelli d'Italia è in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. In studio c'è l'ex grillino, passato armi e bagagli con il ministro degli Esteri e gli altri scissionisti in Impegno civico. "Di che parliamo? Dei motivi per cui Di Maio ha litigato con Conte? Di Maio diceva che il centrodestra è litigioso... Mi veniva da ridere, dopo tutto quello che è successo nei 5 Stelle?", riflette sconcertato l'ex colonnello di Alleanza nazionale.

Lo spunto è quanto accaduto in Parlamento nelle ultime ore, con lo stallo (dalle conseguenze drammatiche) sul decreto salva-bollette. "Ma eravate tutti d'accordo, compresa Forza Italia che è all'opposizione, e Conte si è alzato e ha detto 'io non voto'?", domanda la Merlino.





"Ma non è neanche così - spiega La Russa -. Innanzitutto, c'è il ritardo incredibile della Ragioneria dello Stato che continua a lavorare con ritmi da Terzo mondo, e me ne assumo la responsabilità. Poi c'era la Commissione che doveva valutare gli emendamenti. Alla fine non si è trovata un'intesa, perché il M5s ma non solo non ha dato l'ok se ritirare o meno gli emendamenti, e visto che il lavoro della ragioneria è arrivato troppo tardi e di notte sarebbe potuto mancare il numero legale, il presidente ha giustamente deciso di rinviare tutto di una settimana. Ma in campagna elettorale sugli aiuti non ci può essere differenza o puntigli".