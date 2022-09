Regina Elisabetta, la vendetta su Lady Diana: "Lacrime e sangue"

09 settembre 2022 a

Come tutti i talk, anche a Tagadà si parla della morte della Regina Elisabetta. Ospite di Tiziana Panella nella puntata di venerdì 9 settembre, Luisa Ciuni. È la scrittrice a svelare alcuni retroscena sul controverso rapporto tra la sovrana e Diana Spancer, ex moglie del principe Carlo. In pubblico, dopo la morte della principessa, Elisabetta II la definì "un essere umano incredibile". La domanda della conduttrice è però se quelle parole le pensasse davvero.

"Quei giorni là - risponde la scrittrice - sono stati gli unici momenti in cui la Regina ha messo davanti alla Regina la famiglia". Secondo la Ciuni Sua Maestà era preoccupata per William e Harry, all'epoca ancora molto giovani e, essendo Diana divorziata, "la considerava fuori dalla famiglia". Come ricordato, dopo l'incidente a Parigi per Lady D non ci sarebbero dovuti essere neppure i funerali di Stato. "Elisabetta aveva detto che ci dovevano pensare gli Spencer - prosegue -. Quel discorso televisivo le deve essere dunque costato lacrime e sangue, tanto". Lei, a suo dire, non aveva capito cosa volesse dire per il Paese la morte della fu principessa.

Non solo, perché alla scrittrice non è sfuggito un dettaglio: "Dal 1997 a ieri, quando è morta, la Regina ha seppellito Diana, ossia non ne ha mai più parlato in pubblico". Basta pensare - conclude la Ciuni - che "non le ha fatto fare una statuetta, un altare, una messa, una celebrazione pubblica per i cinque, dieci o vent'anni. Elisabetta aveva visto la propria dinastia danneggiata o minacciata da questa donna".