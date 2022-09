Ilary Blasi, parte la rivoluzione: irriconoscibile, Noemi umiliata

10 settembre 2022 a

Non appena sono uscite le prime fotografie dell'adulterio, tutti hanno notato la somiglianza tra Ilary Blasi e la nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi. Entrambe belle e biondissime. Di sicuro lo ha notato Ilary che adesso, con le carte del divorzio sulle scrivanie degli avvocati, ha deciso di cambiare look. Sono passati dei mesi e ora lo ha fatto. Finite le lunghe ferie - prima il safari in Tanzania, poi il trekking sulle Dolomiti con pausa a Sabaudia e infine il tour in barca nel mare della Croazia con la figlia Isabel - e prima di ricominciare a lavorare Ilary ha fatto visita ad Alessia Solidani, la parrucchiera di fiducia sua e di Michelle Hunziker.

In realtà Ilary aveva già ritoccato il colore poco dopo essere tornata dall’Africa, ma ora ha deciso di darci un taglio. La hair designer aveva dato una spuntatina ai capelli, eliminando le punte sfibrate, ma senza rinunciare alle lunghezze. Anzi: “Extra long” scrive tra le Storie registrate in diretta nel noto salone romano. Nessuna scalatura e nessun taglio estremo: è rimasta fedele alla chioma bicolor che le arriva sotto al seno, con le radici scure e le punte platino. E se vale il detto "Capelli nuovi, nuova vita" altri cambiamenti sono all'orizzonte. Ilary starebbe infatti pensando di tornare all’università: si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia “riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa”.