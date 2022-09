Ilary Blasi, il "messaggino" di Totti alla Partita del cuore: "Occhio al dettaglio"

08 settembre 2022 a

Francesco Totti non è passato inosservato alla Partita del Cuore: è stato non solo il capitano della squadra, ma uno dei protagonisti dell'evento. Si è trattato, per lui, della prima apparizione pubblica dopo la separazione dalla moglie, Ilary Blasi. E non sono mancati momenti di imbarazzo, come quando Simona Ventura, in fase di presentazione, gli ha chiesto: "Ma dove sei stato quest'estate? Non ti abbiamo proprio visto...". Una battutina per iniziare, insomma.

In molti hanno notato un po' di imbarazzo da parte dell'ex calciatore per la domanda della conduttrice. Lui, però, ha poi replicato con ironia e senza alcun problema: "Sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia". Ma non è tutto. Perché qualcuno ha notato anche che l'ex capitano della Roma portava un anello al dito. Si trattava forse della fede? Non è chiaro.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, non si sarebbe trattato della fede nuziale ma di un anello diverso, che comunque non è passato inosservato agli occhi di chi ha assistito all'evento di ieri. Sempre secondo la rivista, si tratta di un anello al quale Totti è particolarmente legato. Un anello che indossa da anni. Per ora si sa solo questo e niente di più.