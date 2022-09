Ilary Blasi e l'investigatore privato: il vip alle calcagna di Totti

Francesco Fredella 19 settembre 2022 a

Adesso c'è una nuova indiscrezione, fortissima. Virale. In pratica, secondo una gola profonda, Ilary Blasi avrebbe assoldato un investigatore privato: Ezio Denti. Si tratta del noto criminologo che per molto tempo ha seguito casi importantissimi e vanta un'agenzia tra le più rinomate. Sarebbe lui, sempre da rumors, l'uomo che avrebbe studiato il caso Francesco Totti a lungo.

La coppia Totti - Blasi ha annunciato la rottura prima dell'estate con una nota congiunta Ansa. Poi il silenzio assoluto fino all'intervista- bomba di Totti al Corriere della sera. Ma l'ennesimo scoop arriva da Dagospia, che dice: "Il Pupone ha gli screenshot dei messaggi scambiati da Ilary con il suo amante del nord (notizia che l'avvocato della Blasi smentisce); Totti ha i filmati di quando gli investigatori privati gli mettono le cimici in macchina per seguirlo; Totti si è fatto dare dalla banca i filmati di Ilary e del padre che portano via i Rolex dalla cassetta di sicurezza; Lei ha messo un investigatore privato alle calcagna di Totti“.

Appunto, si tratterebbe di Ezio Denti. E' lui l'uomo che la Blasi avrebbe assoldato per seguire ogni spostamento di Totti. Il motivo? Sicuramente una perizia da parte dell'investigatore privato potrebbe tornare utile nella causa di separazione perché il patrimonio in ballo è di 100 milioni di euro.