Domenica In, Vittorio Feltri: corna? "Cosa ho risposto a mia moglie"

Un Vittorio Feltri privatissimo e molto ironico quello che si è raccontato a Domenica In, in collegamento con Mara Venier a Rai 1. Uno dei temi (leggeri) del giorno è la telenovela di Ilary Blasi e Francesco Totti. Senza ombra di dubbio, "il divorzio dell'anno" con tutto il suo carico di sospetti, veleni incrociati, Rolex rubati, corna, indiscrezioni e vendette a mezzo stampa. E parlando di cuori ballerini e tradimenti (veri e presunti), il fondatore di Libero ga voluto parlare del suo vissuto con l'amatissima consorte Enoe Bonfanti.

Quanto sta accadendo tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset di Iene e Isola dei famosi, spiega il direttore, non deve stupire troppo perché "molti di noi hanno potuto vivere in modo diverso" le stesse dinamiche della ex coppia Totti-Blasi. "La stanchezza” dopo anni di relazione è normale", premette Feltri motivando così "il desiderio di cambiare un po’ la visuale". "Non ci trovo niente di strano e non riesco a capire come mai appassioni così tanto questa storia", è dunque il suo giudizio sul tormentone rosa degli ultimi mesi. Forse, aggiunge, "perché ci rivediamo un po’ tutti. Io, per esempio, devo dire che nel mio matrimonio che dura da 54 anni, ho avuto anche io qualche diversificazione". Una espressione, questa, che diverte la Venier e il pubblico di Domenica In.

Con la moglie Enoe c'è un rapporto solidissimo "di mutuo soccorso": "Non ci siamo mai separati per reciproca convenienza, e anche per affetto". Forse uno dei segreti di un rapporto lungo 54 anni, conclude Feltri, è che "non ho mai dormito nel letto con mia moglie o nella stessa camera. Ho cambiato stanza, ho cambiato piano. Poi ho cambiato anche città". "Io ho scoperto che tu mi hai tradito", gli avrebbe rinfacciato un giorno la moglie, trovando una netta smentita: "La parola tradimento evoca un coltello infilato tra le scapole, io ho diversificato perché sono un uomo come un altro, ho dei desideri". A parti invertite, conclude con una battuta, "non avrei detto niente, se non di ricordarsi di cambiare le lenzuola".