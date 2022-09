PiazzaPulita, Conte sbrocca contro Cuzzocrea: "Sono un buffone?", che rissa

23 settembre 2022 a

"Ma vi parlate con Draghi o no?": Corrado Formigli lo ha chiesto a Giuseppe Conte nel corso della puntata di PiazzaPulita andata in onda ieri sera su La7. "Adesso è un po’ che non ci parliamo", ha risposto l'ex premier. "Quando vi siete parlati l’ultima volta?", lo ha incalzato il conduttore. E lui: "Quando gli ho presentato l’agenda, in attesa di una risposta che non c’è stata".

"E avete fatto cadere il governo nel frattempo?", è intervenuta Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa. "E lei è rimasta vedova?", ha ironizzato Conte. La giornalista allora ha risposto con lo stesso tono: "No io sto benissimo, la giacca nera mi dona soltanto". "Lei deve essere onesta intellettualmente visto che ha toccato questo tema, mi dica come Draghi ha affrontato questa emergenza". "Draghi aveva tutto un piano, era venuto in Parlamento proprio per rispondere a quelle domande", ha replicato la Cuzzocrea.

Giuseppe Conte e Annalisa Cuzzocrea a PiazzaPulita, il video

"E come ha risposto? Ha attaccato il Superbonus, ha attaccato il reddito di cittadinanza", ha sottolineato ancora una volta il leader grillino, che evidentemente a quelle misure tiene molto. "Quindi è caduto il governo perché ha attaccato il Superbonus? Quindi lei rivendica di aver fatto cadere il governo?", lo ha incalzato ancora la giornalista. "Ma secondo lei sto scherzando? Sono un buffone? Che non si assume la responsabilità delle sue azioni?", ha risposto piccato Conte.