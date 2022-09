CartaBianca, Alessandro Orsini: "Vedrete cosa accadrà a Natale"

28 settembre 2022 a

A CartaBianca Alessandro Orsini non usa giri di parole e affronta in modo netto il tema della guerra in Ucraina. Il professore universitario ha le idee molto chiare su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi nel conflitto tra Kiev e Mosca e non fa mistero della sua preoccupazione.

Orsini parla della mobilitazione parziale lanciata dal Cremlino e su questo punto teme ci possa essere una escalation terribile nel conflitto. Le sue parole sono di ghiaccio: "Passeremo un orribile Natale perché i 300mila soldati reclutati con la mobilitazione parziale saranno pronti per essere inviati sul campo".

Secondo Orsini tutto dunque si giocherà nella prima parte di questo inverso che sta per arrivare. Di fatto diversi analisti hanno sottolineato come la situazione possa giungere a un livello di scontro ancora più acceso proprio tra qualche mese. I riservisti richiamati in Russia hanno la necessità di affrontare un periodo di addestramento e di fatto non saranno subito pronti per andare sul campo. Ed è su questo punto che si concentra l'analisi di Orsini. Bisogna vedere se le cose andranno in questo modo o se lo zar batterà ritirata dopo la controffensiva di Kiev.