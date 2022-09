Enrico Mentana, lo sfogo: "Guardatevi allo specchio e lasciateci lavorare"

29 settembre 2022 a

Enrico Mentana si infuria in diretta, durante l'edizione delle 20 del TgLa7, su La7, dopo che in redazione arriva una nota dell'Agcom. Appena terminato il servizio sulla crisi del Partito Democratico, riporta il sito tvblog.it, il direttore si concentra sulla notizia riguardante il monitoraggio da parte della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel periodo compreso tra il 18 e il 23 settembre, ovvero la settimana antecedente la data delle elezioni politiche del 25 settembre.

"Nonostante lo sforzo compiuto dalla maggior parte delle emittenti - evidenzia l’Agcom - sono stati riscontrati diversi scostamenti nei tempi di parola, sia in termini di sotto-rappresentazione che di sovra-rappresentazione, fruiti da ciascun soggetto politico. Pertanto, il Consiglio, all’unanimità, ha dato mandato agli uffici di avviare i procedimenti sanzionatori nei confronti di Rai, Rti, La7 e Sky".

Dopo aver letto la nota sulla violazione della par condicio Mentana non è riuscito a trattenersi e ha immediatamente ribattuto: "Voglio ricordare che noi facciamo il nostro lavoro che è il giornalismo e non il bilancino del farmacista. Bilancino che male viene utilizzato da chi è nominato dalle forze politiche e dal Parlamento e che dovrebbe guardarsi allo specchio prima di emettere sanzioni".

E ancora il direttore del TgLa7 attacca: "Mi sento di parlare non solo a nome di La7. Non insegnateci a fare il nostro lavoro. Se ci sono squilibri evidenti parliamone, se qualcuno non fa il suo lavoro con disciplina e onore è un conto, ma fare questo tipo di affermazioni è singolare".