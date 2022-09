PiazzaPulita, Santoro insulta Meloni: "Incapace. Già subisce gli Usa"

30 settembre 2022 a

"Giorgia Meloni sta già subendo l'ingerenza degli Stati Uniti nella formazione del governo italiano, lo scrivono i giornali". Michele Santoro, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato così della leader di Fratelli d'Italia. Secondo lui, "in questo momento lei ha il problema di non mettere nel suo governo dei ministri sgraditi agli americani. Alla faccia del sovranismo!". Ma non è tutto. Perché Santoro ha detto anche che la Meloni non ha le competenze per fare la premier: "Io penso che lei non abbia la capacità di fare il presidente del Consiglio, mi dispiace ma è quello che penso".

Le parole di Santoro arrivano quando Formigli gli chiede se sia colpito dal fatto che la leader di FdI sia così atlantista. Al centro del dibattito, infatti, c'era il tema della guerra in Ucraina. "Cosa dovrebbe fare un governo italiano di fronte all'annessione delle regioni ucraine? In quest'annessione vedi una difficoltà di Putin o una vittoria di Putin?", questa la domanda che il conduttore ha rivolto al suo ospite. Che ha risposto: "Io vedo un altro momento favorevolissimo per la pace, se si riuscisse ad avere una pressione dell'Europa su Usa e Biden forse un tavolo di trattativa tra Biden, Putin e Zelensky si potrebbe strappare".

Secondo il giornalista, se si riuscisse ad arrivare a una trattativa "forse potremmo portare a casa perfino l'unità integrale dell'Ucraina. Perché se tu disegni uno scenario del dopoguerra che comprenda anche la Russia è un conto, se tu invece disegni uno scenario che parte dalla sconfitta militare dei russi è un'altra cosa".