La Maglie scatenata contro Mattarella: "Ora andrà tutto bene"

Una caustica Maria Giovanna Maglie, negli ultimi giorni, ne ha per tutti. E ora anche per Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica che si è speso in un accorato appello per l'ambiente. "Dirò al governo di difendere il clima", è l'annuncio del Capo dello Stato. Accolto con una mezza pernacchia dalla Maglie, su Twitter. "Ecco - scrive la giornalista punto di riferimento dei sovranisti (o ex sovranisti?) -, stavamo in pensiero. Ora tutto andrà bene".

L'auspicio della Maglie, che non ha mai digerito luoghi comuni e politicamente corretto, è che il futuro, imminente governo di centrodestra quasi sicuramente a guida Giorgia Meloni spazzi via un po' di polvere e consuetudini, portando una ventata di novità.



Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7 parte proprio dalla nuova maggioranza: "I problemi immani della Lega? Sono maturati nei 17 mesi di governo Draghi a cui la Lega non avrebbe mai dovuto partecipare, e tu sai che non è una cosa che io dico adesso. Esattamente come ho avuto un profondo dissenso sula linea proibizionista sul Covid. Sarà stata anche una minoranza, ma quella minoranza ha colpito. Per fortuna c'è Matteo Salvini che ha fatto campagna elettorale e che ha recuperato voti su dirigismo e governismo. Dove sta il paradosso? Gli stessi che hanno convinto Salvini a fare certe scelte di governo ora gliele rinfaccino. Questo centrodestra, checché ne scriviamo noi, è costretto ad andare avanti unito, perché senza Salvini o senza Berlusconi la Meloni non ce la fa".