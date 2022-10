Mezz'ora in più, Rosy Bindi spiazzante: "Il governo durerà"

09 ottobre 2022 a

Rosy Bindi è costretta ad ammetterlo: il governo di centrodestra "durerà". L'ex ministro lo ha detto chiaro e tondo a Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata in onda domenica 9 ottobre su Rai 3. Qui la Bindi ha invitato l'opposizione a tirare fuori gli artigli: "Siamo di fronte a una vittoria vera della destra, a un governo che credo durerà, se le opposizioni non si federano in qualche modo offrono un grande strumento alla maggioranza che gioca innanzitutto a dividerle e magari con un tipo di opposizione di oggi potrebbe anche trovare qualche collaborazione".

Insomma, la coalizione Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia è destinata a durare. Per questo la Bindi si sente in dovere di avvertire il Partito democratico e, visti i risultati delle elezioni, dare qualche consiglio: "Vorrei un dialogo tra il Partito democratico e i Cinquestelle non perché, come dice qualcuno, vorremmo l'annessione del Partito democratico ai Cinquestelle, semplicemente perché credo che il Partito democratico non possa farsi passare avanti sui temi della pace, del lavoro, della lotta alla precarietà, della lotta alla povertà, del superamento delle diseguaglianze, perché il perno della sinistra in Italia deve farlo intorno a questi contenuti e deve avere l'ambizione di unire gli operai e gli imprenditori".

D'altronde i numeri parlano chiaro, gli ultimi sondaggi vedono Giuseppe Conte a un passo di Enrico Letta. Non solo, perché secondo l'ex ministro per il Pd "la parola scioglimento l'ho usata io, me ne assumo la responsabilità. Certo, il termine è molto forte ma in direzione si sono uniti contro questo verbo. Nessuno chiede a una realtà politica di agire liquefacendosi. Il campo progressista non si ricostruisce in Italia senza il Pd. Il Pd deve sciogliere il suo nodo sulle correnti e l'ambiguità sulla linea politica. E c'è soprattutto da sciogliere l'autosufficienza nei confronti delle altre forze politiche". E chissà se riusciranno nell'intento.