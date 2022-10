Non è l'Arena, Massimo Giletti deride il Pd: "In un mese..."

23 ottobre 2022 a

Massimo Giletti infierisce sul Partito democratico. Il conduttore di Non è l'Arena, nella puntata di domenica 23 ottobre, parla dell'attualità. Anche quella politica. D'altronde a poche ore dalla messa in onda, Giorgia Meloni e Mario Draghi si sono passati le consegne. Insomma, la premier si è insediata. "È interessante - esordisce il giornalista di La7 - vedere come la Meloni in un mese sia riuscita a fare il governo, mentre il Pd è ancora lì ad aspettare il congresso".

Giletti parla di "due velocità diverse". E ancora: "Oggi con la campanella è finita la ricreazione". Non solo per la sinistra: "Finisce per la destra che dovrà governare per la prima volta dopo tanto tempo e per la sinistra con l'opposizione che dovrà trovare una propria via". Da qui la stoccata finale: "Non potrà essere Berlusconi il maggior oppositore della Meloni".

In studio con Giletti Aldo Cazzullo, Myrta Merlino, Augusto Minzolini, Luca Telese, ma anche Gad Lerner. Quest'ultimo è protagonista di un vero e proprio faccia a faccia con il conduttore. Oltre alla politica, su La7 si parla di Napoli. Al centro l’inchiesta del cosiddetto "Palazzo della camorra", ossia un edificio di proprietà del comune che vede, da oltre venti anni, alloggi riservati a inquilini prevalentemente abusivi.