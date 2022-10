Di Battista, "Berlusconi rinc***o?". E Cattaneo sbotta

26 ottobre 2022 a

a

a

"State dando voi del rinc***o a Silvio Berlusconi". Il siparietto tra Alessandro Di Battista, Alessandro Sallusti e Alessandro Cattaneo, a DiMartedì su La7, si trasforma presto in rissa vera e propria. Si parla ancora una volta degli audio rubati al Cav su Putin, Russia e Ucraina nel corso della riunione dei deputati di Forza Italia della scorsa settimana. "Bisogna vedere se è vero...", nota il direttore di Libero. Sallusti si riferisce non alle parole di Berlusconi, registrate da una manina misteriosa, ma alla veridicità del racconto fatto dall'ex premier sul suo riavvicinamento con il presidente russo.

"Rapporto omosessuale psicologico". Cav-Putin, Cicchitto sconvolge tutti | Video

Potremmo essere, insomma, dalle parti del "grande affabulatore". Ma Dibba prende la palla al balzo e se laride: "Gli state dando del rinc***o". Sallusti prova a spiegare (l'ovvio) all'ex grillino, ma nel confronto si inserisce il neo-capogruppo di Forza Italia alla Camera, che sedeva accanto al Cav quel giorno.



"Porta rispetto!". Cattaneo, rissa con Di Battista: guarda il video di DiMartedì



"Ma è già stato tutto ampiamente smentito... erano delle battute alla fine di una riunione". "Lo trattate come quei pupazzi, avete paura, quanto lo tolgono dal cellophane hanno paura di quel che possa pronunciare". "Porta rispetto, porta rispetto dai", intima Cattaneo. "Lo sto rispettando di più di voi che ogni volta che Berlusconi si discosta da quello che dice Tajani dite 'è stato interpretato', 'non pensa quello che ha detto...'. Secondo Cattaneo, peraltro, la manina che ha passato l'audio di Berlusconi non era di un esponente di Forza Italia: "Quel giorno c'era tanta confusione. Per me è un esterno, un collaboratore, un giornalista o un amico di un giornalista".

"Ecco perché ha detto Lambrusco": Sgarbi lascia di sasso Myrta Merlino