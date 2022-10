L'aria che tira, Meli contro Conte: "Non parlo di lui, mi escono nefandezze"

26 ottobre 2022 a

Maria Teresa Meli dice "no" a Myrta Merlino. Durante la puntata di mercoledì 26 ottobre, la giornalista frena la conduttrice de L'Aria Che Tira. "Conte e la manifestazione per la pace...", esordisce la Merlino che viene subito bloccata dall'ospite: "Io di Giuseppe Conte oggi vorrei non parlare, posso? Non riesco a parlare di Conte, se no mi escono delle nefandezze che io da giornalista non posso dire, quindi non mi va".

Un'uscita che vede intervenire un altro ospite in studio, Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia smorza invitando la Meli a "indossare la mascherina, così non si vede neanche il labiale". Poco prima la giornalista del Corriere della Sera si è resa protagonista di uno scontro con Vittorio Feltri. Al centro il "tu" dato dalla Meloni ad Aboubakar Soumahoro. Per la Meli la premier lo ha fatto perché lui "è nero".

Un'affermazione che ha scatenato il direttore editoriale di Libero: "Siamo al ridicolo. A me queste cose non m'interessano, già mi ha rotto le scarole la Boldrini. Non è il caso di discutere di queste scemenze. Anch'io a volte do del tu, ma chi se ne frega!". Stesso discorso sulla Resistenza non citata dal presidente del Consiglio: "Oggi bisogna pensare a cosa sta accadendo nel nostro paese e la Meloni mi sembra già abbastanza attrezzata per affrontare l'emergenza - ha concluso Feltri -. Da lei mi aspetto che governi il paese, non che faccia un saggio storico. Chissenefrega".