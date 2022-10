L'aria che tira, Vittorio Feltri: "La Boldrini e le sue scemenze...", sfogo memorabile

26 ottobre 2022 a

a

a

"Siamo al ridicolo, chi se ne frega!": Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così uno degli episodi di ieri alla Camera, quando Giorgia Meloni ha dato del tu ad Aboubakar Soumahoro, salvo poi scusarsi per l'errore involontario. "A me queste cose non interessano, già mi ha rotto le scatole la Boldrini con le sue performance che riguardano il modo di definire le persone. Non mi sembra neanche il caso di discutere di queste scemenze".

"Illusi, chissenefrega". La Meloni? Feltri gela Merlino e Meli in un colpo | Video

"Piantiamola con queste faccende che riguardano la lingua italiana, che è già stata imbastardita con una serie di termini stranieri. Adesso manca solo di dover cambiare le parole", ha proseguito il fondatore di Libero. "Questo non c'entra, Meloni ha dato del lei a un signore che non conosce", ha controbattuto Maria Teresa Meli, anche lei ospite della trasmissione. "Ma chi se ne frega! Anche io a volte do del tu. Ti sembra un discorso serio?", ha replicato ancora Feltri.

L'intervento di Vittorio Feltri a L'Aria che tira

"La Meloni ha fatto pestare gli studenti". Orrore Bompiani: "La polizia..." | Video

A un certo punto si è intromesso Peter Gomez, che ha detto: "La parola definitiva è stata della Meloni, che si è scusata". Tra parlamentari di solito ci si dà del tu, parlando in aula ci si dà del lei. È stato un errore formale, lei si è scusata, non è un atteggiamento razzista", ha chiosato Maurizio Gasparri.