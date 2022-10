Bersani-vergogna contro Meloni: "Ogni volta con le leggi razziali"

25 ottobre 2022 a

"Si salva sempre in corner con le leggi razziali, ha sempre detto di essere contraria a quelle": Pier Luigi Bersani, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato le parole di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia al suo governo. In particolare, si è soffermato sulla parte in cui la premier parla dei regimi antidemocratici: "Sul fascismo ha detto che i regimi non le sono simpatici. Cosa ci aspettavamo che dicesse? Che le stanno simpatici? Poi ha ridotto l'antifascismo a una fazione con le chiavi inglesi in mano... no, l'antifascismo è il fondamento della nostra Costituzione, la stessa su cui ha giurato qualche ora fa".

Secondo l'ex ministro, insomma, "manca la presa d'atto che noi siamo uno Stato antifascista. Mi aspettavo che ci girasse meno attorno. Ho visto in questo discorso dei toni più da capo dell'opposizione che da capo del governo, tante intenzioni ma nulla sul "come" fare". Un pensiero condiviso anche da altri, come per esempio Carlo Calenda. C'è un passaggio, però, che più di tutti ha turbato Bersani: "Quello che è inaccettabile è il passaggio sul Covid".

Pier Luigi Bersani a L'Aria che tira, il video

"Non riconoscere che l'Italia è stata il primo Paese in Occidente a ricevere l'ondata di una cosa che nessuno sapeva cosa fosse e che le ricette applicate da noi prima sono state ridicolizzate e poi sono state applicate da tutti, con una destra che ha sparato a zero su tutte le misure, non è accettabile". Infine un accenno alle proposte economiche della premier: "Non ho capito dove trova i soldi la Meloni, è lassista sul tema fiscale".