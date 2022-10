L'aria che tira, la Merlino si sfoga: "Contanti? Se mio padre..."

27 ottobre 2022 a

a

a

La proposta della Lega di istituire un tetto al contante di 10mila euro sta facendo molto discutere ed è diventato uno dei principali temi di discussione dei talk show politici. A L’aria che tira, su La7, Myrta Merlino si è chiesta chi girerebbe con 10mila euro in contanti: “Mio padre ottantenne, anche se li avesse, avrebbe paura a girare con così tanto contante”.

"Non può più farlo, così distrugge". Ghisleri, altolà a Salvini: cosa deve evitare

Poi la giornalista di La7 ha mostrato il grafico del tetto al contante in Europa: in Germania, in Regno Unito e in Austra non c’è, mentre in Grecia è di 500 euro, in Spagna di 2mila (10mila per gli stranieri), in Portogallo di 3mila e in Francia di mille (15mila per gli stranieri). A frenare sulla proposta della Lega è però Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia: “I fatti vanno raccontati per quelli che sono. Il tetto sul contante non è una priorità del governo e lo dimostra il fatto che il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico non ne ha fatto menzione”.

"Galanteria zero". Meli contro Gasparri, e lui... la reazione, gelo in studio | Video

“Successivamente - ha precisato Mulè - in sede di replica, ha semplicemente risposto alla sollecitazione di una richiesta giunta dall'opposizione sulla proposta di legge della Lega. Trovo sommamente offensivo che oggi tutta l'attenzione sia ancora sul contante quando invece la priorità è mettere mille euro nelle tasche dei pensionati e aiutare famiglie e imprese”.