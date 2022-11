L'Aria Che Tira, sondaggio-Mannheimer: "Dove si appoggia la Meloni"

01 novembre 2022 a

Renato Mannheimer smonta la sinistra. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di lunedì 31 ottobre su La7, il sondaggista smentisce la paura del fascismo: "La manifestazione a Predappio? Sono quattro gatti folkloristici, non vale la pena perdere tanto tempo su un problema che non c'è". Poi, in collegamento con Myrta Merlino, ricorda agli ospiti in studio che "se si guardano le statistiche, la minoranza degli elettori della Meloni si considera di destra, la netta maggioranza si considera di centrodestra. La Meloni si appoggia su un voto moderato e di quello terrà conto". "Molto interessante", commenta la stessa conduttrice.

Insomma, quella di Mannheimer è una chiara replica alla tesi di Antonio Caprarica. È lui a paragonare la manifestazione a Predappio al rave party di Modena. "La manifestazione di Predappio è stata autorizzata, ma il saluto fascista no, l'apologia di fascismo è un reato". In sostanza Caprarica afferma che il rave è illegale tanto quanto Predappio. La differenza? A quest'ultimo raduno la polizia non è intervenuta. "Evidentemente - spiega - c'è stata una distrazione dal rischio posto da certe manifestazioni".

E ancora: "Qui un problema c'è, io non ho mai sentito una sola volta nel discorso di insediamento di Giorgia Meloni o di Ignazio La Russa, una sola parola in riferimento alla 'resistenza'". Peccato però che il giornalista dimentichi che sia dal presidente del Consiglio che quello del Senato c'è stata una vera e propria abiura del fascismo.