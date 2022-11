Sgarbi chiama Morgan: "Darò un incarico a lui"

01 novembre 2022 a

Vittorio Sgarbi è stato nominato sottosegretario alla Cultura. “Un riconoscimento alla questione del merito, in questo governo sono un plus”, ha dichiarato il critico d’arte, che ha subito messo in chiaro le prime cose che intende fare nel suo nuovo ruolo: “Intendo restituire dignità alla Pietà Rondanini di Michelangelo che ha dei problemi di allestimento. L’hanno tolta dall’allestimento storico e l’hanno messa in una stanza anonima, volgarissima mancanza di rispetto per un capolavoro”.

Poi Sgarbi intende chiamare Marco Castoldi, in arte Morgan: “Bisogna creare un dipartimento ad hoc per la musica, che deve essere affiancata all’arte, e lui avrà un ruolo”. Intervistato dall’Adnkronos, l’artista si è detto pronto a farsi carico di questo impegno. Inoltre ha commentato le misure annunciate dal governo per impedire il fenomeno dei rave party: “Il punto non è vietarli, arrestare i partecipanti e metterli in carcere. Semmai, bisogna far sì che non siano attraenti per i giovani, proponendo idee alternative migliori. Le proposte non devono essere noiose ma attraenti e audaci, con musica altrettanto interessante per una forma di ‘concorrenza’ ai rave party, che fra l’altro si svolgono anche in condizioni igieniche spesso precarie”.

“E poi - ha aggiunto Morgan - la musica va proposta con livelli tecnici di qualità, con i giusti decibel e le giuste armoniche e non con ascolti di suoni rimbombanti che rintronano il cervello e danneggiano l'organismo. Se si diffonde il suono a livello adeguato, la musica è un piacere; se si lascia al caso e si sparano a mille le amplificazioni non è più una bella esperienza”.