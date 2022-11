CartaBianca, Orsini: "Ringrazio Berlusconi", parole pesanti

02 novembre 2022 a

a

a

Ringraziamenti a Silvio Berlusconi arrivano durante la puntata di martedì 1 novembre di CartaBianca. Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer c'è Alessandro Orsini. È lui ad applaudire il leader di Forza Italia, conversando su Rai 3. "Il Cremlino - commenta le minacce di Medvedev il professore di Sociologia del terrorismo internazionale - continua a dire che potrebbero utilizzare l’arma nucleare se fossero in una situazione disperata perché non vogliono utilizzarla. È come se dicessero ‘evitiamo di arrivare a questo punto’".

"Mi sto rovinando l'esistenza". Corona gela la Berlinguer: pesante rifiuto in diretta

Da qui i ringraziamenti: "Ringrazio Silvio Berlusconi perché è uno dei pochi che sta facendo politica sull’Ucraina. Lui però ragiona da imprenditore ma purtroppo la guerra non si può fermare solo inviando denaro". A tirare dritto sulle sanzioni occidentali a Putin è Maurizio Lupi. Il leader di Noi Moderati ammette: "Dobbiamo continuare con le sanzioni alla Russia, l’aiuto con le armi all’Ucraina e la diplomazia. L’obiettivo è la pace ma il primo obiettivo è il cessate il fuoco della Russia, basta con i droni kamikaze".

Il sondaggio che ribalta tutto: dove arriva Berlusconi, cifre da non credere

Proprio ieri l'ex presidente Dmitri Medvedev ha lanciato un chiaro avvertimento. "L’obiettivo dell’Ucraina di riconquistare tutti i territori che in precedenza le appartenevano" e che ora sono sotto il controllo russo significa "una minaccia all’esistenza del nostro Stato e il crollo della Russia di oggi". Per questo il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo giustifica l’uso delle armi nucleari: "Ciò rappresenta una ragione diretta per l’applicazione della clausola 19 dei Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare".