PiazzaPulita, Formigli: "Lei lo accetta?", cosa vuole da Nordio

Nel monologo con cui ha aperto la puntata di PiazzaPulita di giovedì 3 novembre, Corrado Formigli ha tirato in ballo due ministri, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio. In particolare al ministro della Giustizia ha rivolto una domanda sul decreto legge riguardante i rave party: “Lei è un esponente di punta di questo governo, accetta una norma così illiberale e autoritaria? Oppure deciderà di farsi sentire? Aspettiamo una risposta”.

Formigli è apparso particolarmente arrabbiato e preoccupato per la norma anti-rave: “Quale urgenza c’era, quali orde di giovani deviati pronti a mettere a ferro e fuoco il nostro Paese in questo momento, tale da legittimare la scelta di un decreto legge. Considero il ministro Piantedosi una persona perbene, un bravo tecnico che ha sempre servito il Paese: ha condotto lo sgombero in modo efficace e professionale, però dice che la norma vale per i rave ma non è vero. La parola rave nel decreto non c’è, si parla di qualunque invasione su terreni pubblici o privati con più di 50 persone”.

Inoltre Formigli ha avanzato un sospetto sul governo Meloni e le sue vere intenzioni: “Allora mi domando: vuoi vedere che altro che emergenza rave, la norma serve per avere mani libere in caso di autunno caldo? Quel decreto o è un errore incredibile o un piano diabolico, ce lo facciano sapere”.