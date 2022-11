Cartabianca, Corona imbarazza la Berlinguer: "Come ha la luna stasera?"

08 novembre 2022 a

"Giusta o sbagliata la linea del governo in materia di migranti?": Bianca Berlinguer ha aperto così la puntata di Cartabianca in onda questa sera su Rai 3. Tra i primi ospiti, come al solito, Mauro Corona. "Oggi sono andato a legna, questo è un periodo in cui bisogna riappropriarsi dei vecchi mestieri", ha raccontato lo scrittore, in collegamento con la trasmissione. "Ne ha fatta molta?", gli ha chiesto la conduttrice. E lui: "Abbiamo lavorato quella già tagliata, questa è una cosa che si fa in luna calante".

A quel punto Corona ha approfittato per fare una domanda alla Berlinguer: "Lei come ha la luna stasera?". La giornalista si è messa a ridere e ironicamente ha risposto: "Lasciamo perdere, cerco di farmela andare nel mgliore dei modi ma ce l'avrei piuttosto storta...". "Porti pazienza se ogni tanto sono scortese, le voglio bene", ha aggiunto poi lo scrittore. E la Berlinguer: "Anche io, ma l'amore non è bello se non è litigarello. Il nostro è un bene spirituale".

Poi, parlando delle Ong attraccate a Catania, Corona ha commentato la distinzione tra fragili, donne e bambini da una parte e uomini dall'altra: "Sono tutti fragili per aver abbandonato la propria terra, la gente che arriva lì non sta bene , ha bisogno di aiuto". E ancora: "Se mettiamo tutto nella nebbia dell'Europa... noi dobbiamo pensare a chi abbiamo di fronte a 20 metri dal porto, è questo che bisogna capire. Oggi la destra ha un'occasione storica, dimostrare di essere a favore di poveri, bisognosi e immigrati".