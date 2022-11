Meteo, Mario-Tozzi-choc: "Ondata mortifera", fenomeno estremo in arrivo

09 novembre 2022 a

Un clima anomalo quello a cui abbiamo assistito nel 2022. Le temperature, eccezione fatta per la seconda settimana di novembre, sono state ben oltre la media. E, con ogni probabilità, ne pagheremo le conseguenze. A confermarlo Mario Tozzi. Ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca nella puntata di martedì 8 novembre su Rai3, il geologo avverte: "Con l'aumento delle temperature andremo incontro alla perdita dei ghiacciai, all'innalzamento del livello del mare e alla perdita di atolli e di gran parte delle coste".

Effetti che ricadranno sulla stessa agricoltura, dato che "ci saranno ondate di calore mortifere e gravi problemi". La soluzione? Già giorni addietro Tozzi aveva messo in guardia il governo. Di più, a ridosso della conferenza sul clima, il geologo aveva ricordato che "non c’è più tempo per aspettare che la tecnologia faccia i suoi progressi". A suo dire le soluzioni immediate sono le rinnovabili e stili di vita compatibili con l’ambiente, come l’auto elettrica: "Se la politica è in ritardo verso il cambiamento, se gli Stati con più benessere non sono disposti a distribuire la loro ricchezza, se ci muoviamo solo nel caso di compensazioni, non avremo un futuro".

Per questo - concludeva in occasione di un incontro sulle energie del futuro - "dobbiamo cercare un equilibrio non solo attraverso la tecnologia che aiuta, ma con un cambiamento culturale, attraverso il concetto del limite: non possiamo più cambiare il mondo in cui siamo ma vivere in modo armonico, perché se siamo bravi diventa addirittura un’opportunità".