Corrado Formigli impensabile su Meloni: "Mi è simpatica. Quando prese a pugni..."

"Giorgia Meloni mi è simpatica", dice Corrado Formigli. E pensare se gli stava antipatica... Già perché non è segreto che il giornalista di La7 nel suo programma PiazzaPulita ha, e continua a farlo, attaccato spesso il centrodestra. A maggior ragione ora con la leader di Fratelli d'Italia premier. "Con Giorgia Meloni ci conosciamo dal 2003. Appena ci siamo conosciuti abbiamo cominciato a litigare. Lei veniva come ospite del programma, Controcorrente, su Sky Tg 24 quando era una leader dei Giovani della Destra. E alla fine della trasmissione si arrabbiava moltissimo, prima con se stessa, e poi con me". Ospite di Un Giorno da pecora su Rai Radio1, il giornalista tira fuori aneddoti ben poco noti.

"Mi ricordo - confessa - che una volta prese a pugni la macchinetta del caffè, perché non si era piaciuta e poi se la prendeva con me perché non avevo agevolato la sua performance. Però devo dire che è stata sempre molto simpatica fuori dalla televisione. Contrariamente a quello che si pensa, a me sta simpatica. Non condivido la sua visione della società e poi faccio il giornalista. Non ho nessun pregiudizio, anzi, è una donna molto energica".

E a chi, come il conduttore Giorgio Lauro gli ricorda i suoi editoriali al vetriolo a inizio programma, Formigli risponde: "Vale la pena dire la propria e io la dico. Ho detto sempre il mio parere e poi ho lasciato che le persone dicessero i propri. Nei giornali ci sono gli editoriali, anche a piazzapulita c'è un editoriale in cui io esprimo la mia opinione, ma questo non significa essere fazioso. Significa dire la propria opinione". E alla trasmissione sembra portare bene. Per Formigli complice proprio il governo di centrodestra: "Da quando la Meloni è al governo - conclude - sono saliti gli ascolti del programma".