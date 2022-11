Debora Serracchiani attacca: "Ong? Questa è la destra", finisce male

09 novembre 2022 a

Debora Serracchiani ancora nel mirino. La dem che ha già subito diversi sberleffi per la lezione ricevuta in Parlamento da Giorgia Meloni, ora deve fare i conti su chi la critica per le sue posizioni buoniste sulle navi Ong che ci scaricano centinaia di migranti nei nostri porti. A scatenare una vera e propria rivolta contro la Serracchiani sui social è stato un suo post di qualche ora fa con la foto della Ocean Viking: "234 persone della Ocean Viking andranno in Francia. La credibilità di un Paese si consuma così, passo dopo passo perdendo umanità. È questa la destra al governo. Si vanterà per aver respinto bambini fuggiti da fame, carestie e guerre".

La frase e soprattutto la difesa a spada tratta da parte della Serracchiani delle Ong non è passata inosservata. E in tanti su Twitter hanno criticato in modo durissimo le sue parole che sono apparse come un assist incondizionato alle Ong che ormai da diverso tempo stanno riempiendo i nostri porti. "Mi guardi On, Serracchiani, le sembra che la Francia non possa accogliere una sola nave? Le sembra che a bordo ci siano bambini (generalmente di 90 kg di muscoli)? Le sembra normale legittimare gli scafisti e le ong che lucrano sugli esseri umani?", scrive un utente su Twitter.

E i toni si fanno sempre più accesi: "Le sue parole, on. Serracchiani giustificano l'operato delle Ong. Organizzazioni non governative che hanno come destinazione per le loro navi solo le banchine dei porti italiani", scrive un altro utente. E di commenti così ce ne sono a decine. Insomma a quanto pare la difesa incondizionata delle Ong da parte della Serracchiani non ha avuto l'effetto sperato. La dem ha dovuto fare i conti con un boomerang.