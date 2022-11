Le Iene stroncate da Pier Silvio Berlusconi: "Non accada mai più"

10 novembre 2022 a

a

a

Pier Silvio Berlusconi bacchetta Le Iene. L'amministratore delegato di Mediaset ha preso posizione sul caso Zaccaria, il 64enne suicida dopo un servizio del programma di Italia 1. La notizia ormai è nota: la trasmissione ha denunciato il "catfishing" ai danni di Daniele. Il 24enne sarebbe stato ingannato per un anno da Roberto Zaccaria, che avrebbe adescato il ragazzo sotto falsa identità. Il 64enne avrebbe creato un falso account social, "Irene Martini". La finta identità sarebbe poi diventata la fidanzata a distanza del giovane. Il 24enne, però, una volta scoperta la truffa si è suicidato. A parlarne proprio Le Iene in un servizio che ha portato a un'altra morte, quella di Zaccaria. Dopo la puntata, infatti, il 64enne sarebbe stato insultato e preso di mira.

Ama "Irene" ma lei è un uomo, Daniele si suicida: "Le Iene", servizio-choc

Un racconto che ha subito scatenato l'opinione pubblica, costringendo lo stesso Berlusconi a intervenire. "Non deve più succedere - ha detto Pier Silvio -. È una vicenda che tocca la mia sensibilità: noi facciamo una tv che si occupa di tutti i temi, anche di cronaca, e nel farlo capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto. Penso che dovremo alzare il livello di attenzione e sensibilità ulteriormente". Parole arrivate ai microfoni dei giornalisti di Cologno Monzese.

"Chi sarà il prossimo morto?". Selvaggia Lucarelli-choc contro Le Iene: "Uno scempio"

E ancora: "Non voglio entrare nello specifico e penso che dire basta a un certo tipo di giornalismo sarebbe come tornare indietro invece che andare avanti. Ma il punto è come viene fatto: servono attenzione e sensibilità, non è facile". Da qui il chiaro riferimento alla trasmissione: "Le Iene è un programma fatto da signori professionisti, Parenti è bravo. Ma è una questione di sensibilità personale: da editore dico che quella cosa lì non mi è piaciuta. Capita, ma bisogna tenere alto il livello di guardia".