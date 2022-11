Otto e Mezzo, Cartolano fa eco alla Boldrini: "Gli immigrati? Una risorsa"

10 novembre 2022 a

Parigi non rispetterà l'accordo sui ricollocamenti. Di questo si parla a Otto e Mezzo su La7, dove Franco Bernabè, ospite della puntata di giovedì 10 novembre snocciola i numeri. "La Francia ha più problemi di noi, da loro ci sarebbero un milione di immigrati irregolari. Dovevamo aspettarci che reagissero".

E ancora, il banchiere: "In questo Macron ha un problema". Ma come lo ha il presidente francese, per Bernabè lo ha anche Giorgia Meloni: "Vorrei dare un consiglio: quando si crea un'emergenza che non c'è, la gente si spaventa e l'economia rallenta. Sotto Draghi si è cercato di risolvere i problemi e non esasperarli. Creare le emergenze è autolesionistico, basta pensare a quanto accaduto con i rave party".

Un discorso, quello nello studio di Lilli Gruber, che trova d'accordo Tonia Cartolano. "Noi non abbiamo un'emergenza migranti - interviene la giornalista di SkyTg24 - parliamo di numeri risicati, altri paesi Ue sono messi peggio". Finita? Neanche per sogno. Ecco che fa eco a Laura Boldrini: "Gli immigrati sono una risorsa, dovremmo parlare del tema non come un'emergenza". Infine la Cartolano punta il dito contro i paesi di Visegrad: "Ha come soci amici che non vogliono la ridistribuzione dei migranti, quindi...".