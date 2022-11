L'Aria Che Tira, Mannheimer fa i nomi: chi sale e chi scende nei sondaggi

16 novembre 2022 a

a

a

Myrta Merlino non vede grandi differenze tra la linea dura del governo Meloni e il passato esecutivo giallorosso. In occasione della puntata di martedì 15 novembre de L'Aria Che Tira, la conduttrice di La7 ricorda i decreti Sicurezza con Matteo Salvini all'Interno sottolineando che anche ora il leader della Lega "si agita". "Salvini si dà da fare perché nei sondaggi va male", interviene Renato Mannheimer fornendo una sua spiegazione.

Mannheimer per la prima volta in studio si presenta così: sconcerto totale | Video

Per il sondaggista "la Lega diminuisce a favore della Meloni e Salvini crede di poter recuperare questo elettorato facendo le sue politiche". Ma incalzato dalla Merlino, Mannheimer dice di non credere che questa politica possa fargli recuperare voti. Complice il cosiddetto "nuovo". "Meloni - prosegue il sociologo - è il nuovo e riscontra un successo personale enorme". Per Mannheimer dunque, "tutta questa attenzione sulle ong, anche se è giusto controllare come si comportano, non risolve la questione".

"Ecco dove si appoggia la Meloni". Mannheimer, il sondaggio che umilia la sinistra

Il motivo? "La maggior parte degli immigrati non viene in Italia tramite le organizzazioni non governative, ma con mezzi propri". Poi il sociologo deve fare i conti con un imprevisto: la tosse. Interrompendo un attimo il suo discorso, Mannheimer spiega alla Merlino che "ho qui le pilloline per la tosse, continuo a prenderle e vediamo, ma è con la grappa - ironizza - che va via tutto".