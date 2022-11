Re Carlo, messaggio sparito e imbarazzo: ecco cosa c'era scritto

Francesco Fredella 15 novembre 2022 a

Tutto è avvenuto domenica scorsa, quando re Carlo ha celebrato il suo primo Giorno della Memoria da sovrano. La nazione si è fermata per ricordare i caduti dalla prima guerra mondiale. Il neo sovrano ha deposto la tradizionale ghirlanda di papaveri al cenotafio nel centro di Londra. Tutto è stato raccontato, ma non sono mancati gli errori ortografici (ovviamente non da parte del re, ma dei social media manager della Famiglia Reale). L'errore, che è diventato virale, è stato poi cancellato.

Non sono arrivate scuse, sarebbero state eccessive. Intanto, ieri Carlo ha festeggiato 74 anni. Un bel traguardo, il primo da sovrano dopo la morte lo scorso 8 settembre della Regina Elisabetta. Carlo sarà incoronato il prossimo 6 maggio, la cerimonia - secondo i rumors - sarà non eccessivamente sfarzosa. Il motivo? Da una parte i costi, dall'altra la voglia di non esagerare: questo raccontano i tabloid britannici che sono sempre a conoscenza di tanti rumors su quello che accade nella famiglia Reale.

A proposito: sembra che tra Harry e Carlo ci sia ancora molta tensione. Troppa. Ed è per questo motivo che il principe "ribelle", com'è stato soprannominato, potrebbe decidere di non essere presente all'evento più atteso dell'anno. Staremo a vedere quello che accadrà, per adesso si stratta di qualcosa di molto segreto.