Vittorio Feltri, la bordata: "Matrimonio? Parliamoci chiaro, i gay..."

20 novembre 2022 a

a

a

Matrimonio sì, matrimonio no. Matrimonio per le coppie omosessuali sì, oppure no. Un dibattito che continua, al netto delle leggi da tempo approvate in Italia, e da che il governo Meloni si è insediato spesso rimestato per dar contro a un esecutivo che viene accusato di voler "comprimere i diritti". Accusa, va da sé, strumentale.

E nel dibattito sulle nozze tra coppie dello stesso sesso, ecco intervenire Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero. Interviene con la consueta irriverenza, con la tagliente ironia che lo contraddistingue. E lo fa su Twitter.

"Saviano piccolo e volgare. Ma la Meloni...": la lezione di Vittorio Feltri

Feltri, sul social, cinguetta: "Parliamoci chiaro, gli omosessuali hanno diritto di sposarsi tra loro, così impareranno ad apprezzare il divorzio". Poche parole con cui il direttore mette nel mirino il matrimonio, spesso bersaglio delle sue riflessioni, e le conseguenze delle nozze.