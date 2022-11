L'aria che tira, Mulè: "Una cazz***", lo schiaffo a Salvini

21 novembre 2022 a

La proposta di legge presentata dalla Lega sul bonus matrimonio è stata criticata dall’opinione pubblica perché faceva riferimento soltanto ai riti religiosi, ma non ha scaldato i cuori neanche degli alleati di governo. Sia da Palazzo Chigi che da esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia sono arrivate bocciature più o meno severe: difficilmente tale bonus entrerà nel programma di governo.

“Oggi arriviamo in Cdm con le stesse idee di Fdi e Lega”, ha esordito l’azzurro Giorgio Mulè in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira. “Dopoodiché - ha proseguito - ognuno ha le sue sensibilità. Abbiamo detto che in manovra ci saranno segnali sulle pensioni, sulla decontribuzione per favorire l’assunzione di giovani, sulla flat tax per gli autonomi, sull’azzeramento dell’Iva. Insomma, non ci saranno le bandiere di partito. Siamo tutti nella stessa barca e remiamo nella stessa direzione, stiamo incominciando un percorso che indica un cambio di rotta”.

Sollecitato sul bonus matrimonio, Mulè non ha usato mezzi termini: “È una cazz***”, ha detto strappando un sorriso a tutto lo studio. “La corazzata Potemkin, perfetto”, ha commentato Myrta Merlino, che ha poi notato come il meloniano Andrea Delmaestro fosse perfettamente d’accordo con l’opinione espressa da Mulè. Insomma, questo bonus matrimonio non s’ha da fare secondo gli alleati della Lega.