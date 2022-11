L'Aria che tira, Bertinotti su Soumahoro: "La volpe sotto l'ascella"

29 novembre 2022 a

"La vicenda di Soumahoro deve essere indagata per quella che è ma...": Fausto Bertinotti, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato del caso scoppiato nei giorni scorsi e che riguarda da vicino il deputato eletto con Alleanza Verdi-SI. Secondo lui, "è evidente che sul terreno culturale andrebbe rifiutata una propensione che esiste nei ceti conservatori, anche benpensanti". A suo avviso bisognerebbe "evitare di trovare in chi fa del bene qualcuno come se avesse la volpe sotto l'ascella per poter mettere sotto accusa l'intero sistema".

Bertinotti, poi, ha continuato: "Non voglio sottrarmi alla critica a quello che è accaduto, ma non indigna di più la condizione di schiavitù di quel campo di immigrati governati dai caporali? Non sembra una cosa intollerabile?". "Il problema - è intervenuta la Merlino - è che c'è qualcosa di stridente nel racconto che sta venendo fuori rispetto a quella realtà che lui ha rappresentato. Onestamente c'è qualcosa in questa storia che non funziona".

Fausto Bertinotti a L'Aria che tira, il video

"Si, sono cose totalmente incomparabili", ha convenuto Bertinotti. Che poi però ha fatto un'altra precisazione: "Mettiamo fuori campo una questione, quella dell'eleganza, che non ha niente a che vedere col lusso. I miei maestri del partito comunista italiano avevano la disciplina di un comportamento anche di una certa eleganza perché dovevano rappresentare una grande classe, quella dei proletari". Infine una pesante critica alla sinistra: "La destra si è messa il casco ma la sinistra ha perso la testa, ma da mo'! Non sa più leggere... La sinistra è incapace di portare la competizione sul terreno più naturale, che sarebbe una grande manifestazione nazionale di lotta nelle diverse città italiane".