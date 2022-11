Juventus, Caracciolo: "Non è più sostenibile. Questa è la punta dell'iceberg"

30 novembre 2022 a

Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 30 novembre, affronta il caso Juventus. "Il problema è tutto interno, è della Juventus ed è un problema di sistema italiano perché è la punta di un iceberg. Il calcio non è sostenibile", dice il direttore di Limes. "La Juve ha tentato la Super Liga che sarebbe diventato uno spettacolo hollywoodiano. Quindi è un problema nazionale e a cascata si vede anche altrove", prosegue Lucio Carocciolo.

Qui l'intervento di Lucio Caracciolo a Otto e mezzo

"Se guardiamo che cosa circola nel calcio, se vediamo gli stipendi che vengono dati e i soldi che entrano", sottolinea, "non regge. E se non regge il calcio è anche un problema sociale e politico non solo sportivo". "Non sono l'unico malato di calcio in questo Paese", ironizza ancora Caracciolo. "È intrattenimento ma fino ad un certo punto. Il calcio interessa perché divide", conclude il direttore di Limes.