Lucia Annunziata: "Così Meloni farà sparire il M5s"

Lucia Annunziata decreta la fine del Movimento 5 Stelle. Sì, ma solo "se il governo elimina il reddito di cittadinanza". Ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 1 dicembre su La7, la conduttrice di Mezz'ora in più dice di avere "un problema su Giuseppe Conte". A Corrado Formigli che la incalza, la giornalista ammette: "Lo stimo per molti versi ma lui non ha il dna del Cinque Stelle. È come un innesto, può funzionare ma al momento non ha il dna del Movimento, è un altra cosa". Insomma, per la Annunzia l'ex premier "è un avvocato, il classico legale che conosce molto bene le tattiche del lavoro, quelle di discussione e come si crea un caso e lo si porta avanti". In sostanza la giornalista definisce il leader pentastellato "un tattico".

Ecco allora il riferimento al reddito di cittadinanza: "La trasformazione del sussidio questo governo l'ha fatto anche per uccidere i grillini". Il motivo per la conduttrice di Rai3 è chiarissimo: "A Napoli dove la metà della città prende 440mila redditi di cittadinanza familiari, se il governo riesce a cancellare il reddito, il Movimento sparisce, è la sua fine".

