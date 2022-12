Vittorio Sgarbi, "pieno di donne in tute aderenti": chi lo provoca

05 dicembre 2022 a

Vittorio Sgarbi trova sempre il modo di far discutere, anche quando meno ce lo si aspetta. È bastato un tweet apparentemente innocuo contro il pilates per diventare virale: il sottosegretario alla Cultura, a quanto pare, non conosce una delle attività fisiche più amate in Italia ed è rimasto impressionato dal fatto che sia così popolare.

“Ma che diavolo è il pilates - ha tuonato su Twitter - un gioco di società? Chiamo la gente e mi dice che sta facendo pilates. Una volta ti dicevano: ‘sto al cinema’, ‘sto al teatro’, ‘sto al supermercato’. Ma questo pilates è una cosa fondamentale? Mi sto perdendo qualcosa?”. Chissà se Sgarbi ha poi letto i commenti ricevuti, che sono tanti tantissimi, visto che il suo tweet è diventato virale in men che non si dica, ricevendo oltre mille “mi piace” e soprattutto scatenando l’ilarità da parte di tanti utenti.

Alcun risposte al tweet del sottosegretario alla Cultura meritano di essere riportate. “È una cosa fisicamente faticosa dove non sono coinvolti i genitali. Non credo sia di grande interesse”, ha scritto un utente. Sullo stesso tenore anche un altro commento: “Sì Vittorio, sta perdendo qualcosa… aiutare il proprio corpo facendo attività ci fa stare meglio anche nella ‘camera da letto’ o divano o dove pace di più”. Qualcuno ha provato a convincerlo a convertirsi al pilates: “È pieno di donne con pantaloni sportivi super aderenti”.