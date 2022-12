Stasera Italia, Nicola Porro: "Ridicolo", lo sfogo sul bancomat

08 dicembre 2022 a

C'è polemica sul Pos e sul pagamento in contante e se ne parla da Barbara Palombelli, a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 7 dicembre. "È assolutamente giusto quello che ha fatto il governo. È molto ridicola questa polemica dei 60 euro", osserva Nicola Porro. "Il problema non è pagare o non pagare con il pos ma è fare o non fare uno scontrino, cosa che tutti danno quasi per acquisito", evidenzia il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica. "Io posso anche pagare un euro il caffè ma il problema è se non mi fanno lo scontrino, non lo strumento con cui lo pago", insiste Nicola Porro. "Le banche, so che pensate sia assurdo, si devono far pagare per il servizio che danno della moneta elettronica".

"Perché un tassista può rifiutare il pagamento di 20 euro con la carta di credito? Chi avvantaggiate? Dovete dire la verità, è solo un modo per diminuire la tracciabilità dei pagamenti e vi nascondete dietro le commissioni bancarie per fare un favore all'evasione", sbotta invece il sindaco del Pd Matteo Ricci.

"L'evasione fiscale si combatte con la tracciabilità e con l'incrocio con le banche dati. Serve una rivoluzione culturale che semplifichi", dice poi Matteo Renzi a Controcorrente, sempre su Rete 4: "Questa storia del Pos non c'entra nulla con i veri problemi del Paese. Parliamo di politica".