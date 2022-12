Otto e mezzo, Travaglio affossa la sinistra: "Cosa si sono inventati"

14 dicembre 2022 a

"Il Qatargate si sta allargando": Lilli Gruber ha aperto così la puntata di Otto e mezzo, in onda su La7. Tra gli ospiti della trasmissione Marco Travaglio, a cui la conduttrice ha chiesto: "Ma ci sono già abbastanza elementi per tirare in ballo la sinistra italiana sulla questione morale?". "Fermo restando che la destra è fuori concorso - ha iniziato il direttore del Fatto Quotidiano - non tutta la sinistra è responsabile. C'è però un atteggiamento che in questi anni è stato confuso con il garantismo, una certa indulgenza e auto-assoluzione di tutti i casi che si sono verificati negli ultimi 30 anni".

Travaglio ha spiegato che a sinistra per giustificare i vari episodi si sarebbe parlato sempre di mele marce o comunque sarebbero state avanzate delle scuse: "C'erano quelli che si appropriavano di denaro pubblico 'però sono buoni', poi quelli che rubano 'sì ma per il partito'". L'attacco alla sinistra poi va avanti: "Si sono inventati una serie di cose che nella vita normale fanno ridere per rinviare sempre una discussione. Discussione che non c'entra molto col fatto penale in sé".

Secondo il direttore del Fatto, a finire nel mirino è "la questione morale, che è il grande insieme, tutti quei comportamenti che non sono reato ma sono indegni per chi ricopre cariche pubbliche. Questo è il tema che la sinistra ha sempre evitato".