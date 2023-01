Rita Dalla Chiesa e la fiction sul papà: "Ho pianto a dirotto", cosa l'ha fatta crollare

06 gennaio 2023 a

“Nella scena in cui muore mia madre, a cinquantatré anni per il terrore che succedesse qualcosa a papà, ho pianto a dirotto": Rita Dalla Chiesa, intervistata dal settimanale Di Più Tv, ha parlato della fiction di Rai 1, "Il Nostro Generale", che racconta la storia di suo padre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, e in particolare del momento in cui viene istituito il nucleo speciale antiterrorismo per fronteggiare le Brigate Rosse. La fiction, che doveva essere trasmessa a inizio stagione, è stata posticipata a gennaio, ma la deputata di Forza Italia ha potuto vederla in anteprima.

La Dalla Chiesa ha detto di avere apprezzato molto il prodotto che è venuto fuori: "Informazione precisa, cronologie perfette". E poi ha rivelato: "Simona Ercolani, la produttrice, era al mio fianco e mi ha stretto la mano tutto il tempo”. Non è la prima volta che in televisione si racconta la vita e il lavoro del generale. Sulla sua storia, infatti, sono già stati fatti un film e una miniserie. Ma questa fiction è importante perché, come spiega sua figlia, “racconta la sua vera vittoria, la sconfitta del terrorismo. Un argomento poco trattato sui libri di scuola”.

La Dalla Chiesa ha rivelato di avere incontrato alcuni attori della fiction prima dell'inizio delle riprese. In particolare Sergio Castellitto, che l’ha invitata a casa sua, e Teresa Saponangelo, che interpreta sua madre. Le due si sono viste in un bar a Roma. A tal proposito la deputata ha raccontato: "Quando lei entrò ebbi un tuffo al cuore. Aveva già assorbito tutto di mamma”. Un commento infine va all’attrice Camilla Semino Favro, che interpreta Rita da giovane: “Pur non somigliandomi particolarmente mi ha emozionato, perché mi ha fatto ripensare a me da giovane”.