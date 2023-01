Controcorrente, Giuseppe Conte su Cortina: "La mia famiglia..."

11 gennaio 2023 a

"È evidente a tutti che c’è un’attenzione morbosa nei miei confronti. Non devo giustificarmi di nulla". Giuseppe Conte ha consegnato a Veronica Gentili le parole definitive sulla sua vacanza a Cortina paparazzata da Dagospia e diventata in poche ore un caso politico. Ospite di Controcorrente su Rete 4, il leader del Movimento Cinque Stelle si sfoga. "Ho assistito a questa bolla mediatica e mi sono anche sorpreso, ho sentito anche tante stupidaggini", puntualizza l'avvocato del popolo. "La questione è molto semplice: ho raggiunto per Capodanno la mia famiglia che era a Cortina, per non rimanere solo a Roma, dove ho lavorato fino al 30. Ipocrisia? Non credo proprio, perché se c’è una cosa che mi caratterizza è la massima trasparenza". E ancora: "Se c’è la mia famiglia a Cortina la raggiungo, pagando di tasca nostra, e credo che non ci sia nessuna colpa, nulla di cui giustificarsi".

Per Conte "è evidente a tutti che c’è un’attenzione morbosa. Ho sentito tante stupidaggini, tipo che avrei pagato 1500 euro a notte. Abbiamo pagato molto meno di quella cifra. Siamo alla follia, se io devo giustificare le spese di un mènage familiare". "Secondo voi posso venire qui a restituire la contabilità di u chi paga la stanza, chi paga il ristorante, chi paga la spesa di viaggio? Siamo alla follia...", si difende il leader del M5S chiedendo provocatoriamente se "agli altri politici si chiede chi paga cosa?". "Un giornalismo serio, che vuole fare inchiesta e non questo gossip", chiosa Conte, "dovrebbe, dedicarsi a chi, e mi riferisco a leader politici, le vacanze non le paga come le ho pagate io ma semmai se le fa pagare da Stati stranieri".