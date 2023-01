Matteo Bassetti in lutto: "Addio Salva", un colpo durissimo

17 gennaio 2023 a

Un grande professionista, un amico. Matteo Bassetti è in lutto e lo annuncia con un toccante post su Instagram: "Questa notte è improvvisamente mancato Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'ospedale San Martino" di Genova. Lo stesso dove lavora l'infettivologo, direttore della Clinica di malattie infettive. "Un grande professionista al servizio del sistema sanitario e ospedaliero pubblico che ha saputo unire determinazione e coraggio con un’idea chiara e un progetto preciso della salute del futuro - lo ricorda così il professor Bassetti, salito alla ribalta del grande pubblico a inizio 2020, quando è scoppiata la pandemia di Covid -. Noi sanitari perdiamo una guida importante. Io perdo un amico che sapeva sempre sdrammatizzare con una battuta simpatica per spiegare concetti importanti. Mi mancheranno i tuoi messaggi pieni di faccette e i tuoi 'menaggi' calcistici. Buon vento Capitano!! Ciao Salva. R.I.P".

Giuffrida, appena 59 anni, è stato colto da un malore improvviso ed è stato trasportato proprio nel "suo" ospedale, che guidava da 2 anni dopo aver preso il posto di Giovanni Ucci e affrontando in prima linea l'emergenza corona-virus e la transizione successiva. "Tutta la Direzione e i dipendenti del Policlinico - si legge in una nota dell'ospedale - si stringono attorno ai suoi familiari e insieme piangono la perdita del Loro Dg".

Commosso anche il ricordo di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. "E' un giorno triste - commenta il governatore -, la sanità ligure perde uno dei suoi pilastri e una delle sue migliori guide mentre tutti noi perdiamo una persona speciale, sempre disponibile e allegra, con una immensa dedizione verso l'ospedale che dirigeva. La morte improvvisa di Salvatore Giuffrida ci lascia sgomenti e addolorati. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Ci stringiamo intorno a tutta la comunità dell'ospedale San Martino, che Salvatore Giuffrida in questi anni di direzione ha guidato al meglio, con vento a favore e con vento contro, da vero velista quale era. A lui va la nostra più profonda gratitudine per quanto ha fatto per tutti noi. Ciao Salvatore, non ti dimenticheremo".